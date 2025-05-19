قطر تدين قصف مستشفى حمد للأطراف الصناعية في غزة

أدانت قطر، اليوم الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى حمد للأطراف الصناعية شمال قطاع غزة، معتبرة أن استهداف المستشفيات ومراكز الإيواء بالقطاع جزء من "حرب الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، "ندين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى حمد للأطراف الصناعية في غزة".

وأضافت "استمرار العدوان الغاشم للاحتلال على قطاع غزة، بما في ذلك استهدافه المتكرر للمدنيين والمستشفيات ومراكز إيواء النازحين والمرافق الحيوية، هو جزء من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

كما دعت المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنهاء هذه الحرب الوحشية فورا، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها".

وجددت موقف قطر "الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية.. المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

#بيان | قطر تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى حمد للأطراف الصناعية في غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/l3KUXYxJNs — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 19, 2025

يشار إلى أن مستشفى حمد للأطراف الصناعية افتُتح في عام 2019 بتمويل قطري، وجُهز بمواصفات عالية على مساحة كبيرة في شمال مدينة غزة، وهو مزود بخبرات بشرية وبأحدث الأجهزة والتقنيات، وهو الوحيد في القطاع من حيث تقديم خدمات نوعية تتعلق بالتأهيل والسمع والتوازن والأطراف الصناعية.

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وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية واسعة ضد سكان القطاع، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.