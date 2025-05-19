الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية خاصة في خان يونس

نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية خاصة في خان يونس جنوب قطاع غزة دون إصابات في صفوفه".

وأكد الموقع أن المسؤول الإسرائيلي لم يوضح تفاصيل أو أهداف "العملية الخاصة".

وفور انتهاء العملية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إيفي ديفرين، في بيان مقتضب "قواتنا في ذروة عملية عربات جدعون ونعمل في جميع أنحاء قطاع غزة".

مشهد آخر.. قصف عنيف جوي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في ساعات الصباح الأولى بمدينة خانيونس. pic.twitter.com/YqmbCxHq7G — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 19, 2025

من جانبه، قال مراسل الجزيرة في خان يونس هاني الشاعر إن "فريق الجزيرة وصل إلى موقع الحدث في منطقة الكتيبة بخان يونس واستمع إلى شهود عيان، حيث أكدوا بأن ما حدث هو تسلل لقوة إسرائيلية خاصة بلباس نسوي عبر مركبة مدنية، واقتحموا منزلا وقاموا بإعدام فلسطيني واعتقال زوجته وأطفاله، ثم قتلوا طفلا آخر أثناء انسحابهم من المنزل".

وأضاف المراسل أن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 30 غارة على مدار 40 دقيقة لتأمين انسحاب القوة الخاصة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطائرات المروحية والدبابات الإسرائيلية، مما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى .

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وأشار إلى أن الغارات الجوية استهدفت خيام النازحين وسط المدينة، بالإضافة لمعمل الأدوية بمجمع ناصر الطبي.

بدورها، أكدت قناة الأقصى الفضائية وصول جثمان الشهيد الذي أعدمته القوة الإسرائيلي وسط خان يونس إلى مستشفى ناصر الطبي، دون أن تكشف عن هويته.