مقتل رقيب شمال غزة وسرايا القدس تفجر حقل ألغام بقوة إسرائيلية

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها فجروا، أمس الأحد، حقلا من العبوات البرميلية -المزروعة مسبقا- في رتل عسكري للاحتلال، بعد أن توغل في حي أبو هداف بمنطقة القرارة شمال شرق خان يونس. من جانبه اعترف جيش الاحتلال بمقتل رقيب في كتيبة الهندسة 601 خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

وقالت السرايا إن مجاهديها رصدوا هبوط طائرة مروحية في المكان لنقل الجنود القتلى والجرحى.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في وقت سابق من اليوم أنها نفذت كمينا مركبا في منطقة "العطاطرة" غرب بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأوضحت أن عناصرها استهدفوا 3 آليات إسرائيلية بعبوتي شواظ وقذيفة تاندوم، ثم اشتبكوا مع قوة إسرائيلية أخرى.

وأضافت القسام أنها أوقعت أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح، ورصدوا هبوط مروحيات لنقل المصابين يوم الجمعة الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية "عربات جدعون" في عدة مناطق داخل قطاع غزة، في تصعيد خطِر ضمن حرب الإبادة المتواصلة على القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم عزمه شن هجوم غير مسبوق على مناطق خان يونس وبني سهيلا وعبسان.

إعلان

وطالب الاحتلال سكان تلك المناطق بإخلائها فورا والاتجاه إلى منطقة المواصي، وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن محافظة خان يونس تعدّ "منطقة قتال خطيرة".

في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال مقتل رقيب في كتيبة الهندسة 601 خلال المعارك شمالي قطاع غزة. وكانت مستوطنة حرشة شمال غرب مدينة رام الله أعلنت مقتل الجندي يوسي يهودا من وحدة الهندسة العسكرية بجيش الاحتلال في غزة، من دون ذكر تاريخ مقتله.