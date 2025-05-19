حماس تدعو لإدانة جريمة اختطاف الاحتلال زوجة حسان وطفله

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن فشل اختطاف الشهيد أحمد كامل سرحان جنوبي قطاع غزة "فشل جديد للجيش الفاشي وقيادته الإرهابية"، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة "جريمة اختطاف زوجة سرحان وطفله وبالتدخل الفوري لحمايتهما والإفراج عنهما".

وفي بيان لها، قالت حركة حماس إن "اختطاف القوة الصهيونية زوجة وطفل الشهيد سرحان واستخدامهما دروعا بشرية انتهاك صارخ للأعراف الإنسانية"، وحملت "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة زوجة سرحان وطفله وكل المختطفين في سجونه ومعتقلاته".

وأضافت حماس في بيانها أن "تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء والنزوح القسري لن تدفع الشعب الفلسطيني للاستسلام لمخططات الاقتلاع والتهجير".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر أمنية خاصة وشهود عيان للجزيرة نت عن تفاصيل تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بهدف اختطاف الشهيد أحمد سرحان.

وأكدت المصادر الأمنية أن القوات الخاصة كانت تستهدف أحمد كامل سرحان، مسؤول العمل الخاص في ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية، والذي تنبه لوجود القوة الخاصة واشتبك معهم من مسافة صفر مما أدى إلى استشهاده، وإفشال عملية اختطافه.

وتحت غطاء ناري كثيف فرت الحافلة من المكان بعدما اختطفت زوجة سرحان وطفله، حيث ترجح المصادر الأمنية أن الاحتلال يعتقد أن الشهيد لديه علاقة بالاحتفاظ بعدد من أسرى الاحتلال داخل قطاع غزة، أو لديه معلومات بهذا الشأن.