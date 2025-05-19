الحوثيون يعلنون حظرا بحريا على ميناء حيفا

أعلن الناطق العسكري باسم "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ردا على تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة، داعيا جميع الشركات التي تستخدم الميناء إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار.

وأوضح في كلمة متلفزة، مساء اليوم الاثنين، أن قواتهم قررت "تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا".

وأضاف أنها "تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار".

وأشار الناطق العسكري إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاحهم في "فرض الحصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) وتوقفه عن العمل".

وقد أعلن الحوثيون مؤخرا فرض حصار جوي شامل على إسرائيل عبر القصف المتكرر لمطار بن غوريون، ردا على حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم.

وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، أسمتها "عربات جدعون"، وتتضمن خططا لاحتلال القطاع بالكامل، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة مرحلة وُصفت بالحاسمة.