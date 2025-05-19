شهيد كل 15 دقيقة في غزة والاحتلال يقصف منازل وخيم نازحين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر ساعات الفجر الأولى لليوم الاثنين، في حين قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة، الدكتور مروان الهمص في تصريح للجزيرة، إن نحو 500 شهيد سقطوا على مدار الأيام الثلاثة الماضية داخل القطاع، وهو رقم يعادل شهيدا واحدا كل 15 دقيقة.

وشهدت المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة فجر اليوم الاثنين عمليات قصف أوقعت العديد من الشهداء والجرحى، وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط 5 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع.

كما قصفت قوات الاحتلال جوا منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس ما أسفر عن سقوط شهد و9 جرحى، في حين سقط شهيد و4 جرحى في قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في بلدة بني سهيلا.

وفي وسط القطاع أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 3 شهداء في قصف مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما سقط 3 شهداء من أسرة واحدة في قصف جوي إسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح .

وفي منطقة اليرموك وسط غزة سقط شهيدان ومصابان بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين.

ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، حيث سقط 162 شهيدا وعشرات الجرحى منذ فجر أمس الأحد.

إعلان

حصار المستشفى الإندونيسي

وقد أطلقت قوات الاحتلال النار خلال الساعات الماضية بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأفاد مراسل الجزيرة أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت السور الشمالي للمستشفى الإندونيسي.

وتُظهر صور بثها ناشطون تمركز إحدى الآليات قرب بوابة المستشفى الشمالية. وذكرت مصادر طبية للجزيرة، أن 55 مريضا ما زالوا داخل المستشفى، بينهم أطباء وممرضون وجرحى ومرضى يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة ويخشون التنقل بين أقسام المستشفى من شدة القصف وعشوائيته.

وفي وقت سابق أمس، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 أشخاص وإصابة عدد آخر في غارة استهدفت فلسطينيين أثناء تجهيزهم بئر ماء في منطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة.

وفي الجنوب، قصف طيران الاحتلال مجددا خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس وبلدات حول المدينة، مما أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة للجزيرة إن المئات من العوائل مُسحت من السجل المدني بسبب القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أكثر من 200 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض، ولا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن عدد ضحايا العدوان على القطاع ارتفع إلى 53 ألفا و339 شهيدا و121 ألفا و34 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت إسرائيل استأنفت العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وخلال هذه الفترة أسفر القصف عن استشهاد نحو 3200 فلسطيني وإصابة ما يقرب من 9 آلاف، في حين تعرّض عشرات الآلاف للتهجير من مناطقهم.