"بي بي سي" تستغني عن إعلامي شهير بعد منشور مؤيد لفلسطين

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الاثنين، الاستغناء عن خدمات الإعلامي البارز غاري لينيكر نجم منتخب إنجلترا السابق.

ويأتي ذلك بسبب مشاركة لينيكر منشورا من مجموعة مؤيدة لفلسطين على حسابه الرسمي بإنستغرام، قبل أن يحذفه ويعتذر عنه لاحقا، ليتم اتهام النجم الإنجليزي بمعاداة السامية.

وقال المدير العام لـ"بي بي سي" تيم ديفي "لقد اعترف غاري بالخطأ الذي ارتكبه، لذا اتفقنا سويا على عدم تقديمه المزيد من البرامج بعد نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما كان صوتا بارزا للشبكة على مدار أكثر من عقدين، ونود أن نشكره على مساهمته".

وقال لينيكر، في بيان رسمي، "كرة القدم كانت أساسا لحياتي سواء داخل الملعب أو في أستوديوهات التحليل، وكنت أهتم بها كثيرا وبعملي مع بي بي سي على مدار سنوات طويلة، ولن أكرر ما فعلته بنشر أي شيء معادٍ للسامية، لأنه أمر يتعارض مع مبادئي".

وأضاف أيضا "أكرر اعتذاري وأسفي الشديد مجددا، وأقر بالخطأ الذي ارتكبته وبالانزعاج الذي تسببت به".

وفي فبراير/شباط الماضي، وقع لينيكر ضمن 500 شخصية بارزة على رسالة مفتوحة تطالب "بي بي سي" بإعادة بث فيلم وثائقي بعنوان "غزة.. كيف تنجو من منطقة حرب"، وذلك عبر منصة "بي بي سي آي بلاير".

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وتعرّض لينيكر للإيقاف مؤقتا عن العمل في "بي بي سي" خلال مارس/آذار 2023، بسبب تعليقات أدلى بها وسط جدل حول الحيادية وانتقاد سياسات الحكومة الجديدة بشأن اللجوء.

وكانت تقارير صحفية ذكرت، صباح اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يعلن النجم الإنجليزي غاري لينيكر رحيله عن تقديم برنامج "ماتش أوف ذا داي"، واستقالته من شبكة بي بي سي، ولن يكون موجودا في تغطية هيئة الإذاعة البريطانية لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ومن المقرر أن يحل مكان لينيكر الثلاثي جابي لوجان وكيلي كايتس ومارك تشابمان، ليتناوبوا على تقديم البرنامج الشهير بداية من الموسم المقبل للدوري الإنجليزي الممتاز.