الجيش المصري: مقتل طاقم طائرة تدريب إثر سقوطها بسبب عطل فني

أعلن الجيش المصري مقتل طاقم طائرة إثر سقوطها بسبب عطل فني خلال تدريب للقوات الجوية اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الاثنين سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني واستشهد طاقمها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".

وقدّم الجيش تعازيه إلى عائلات القتلى، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن عددهم أو موقع الحادث.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الجيش المصري مقتل اثنين من طياريه إثر تحطم مروحية بسبب عطل فني خلال نشاط تدريبي في محافظة السويس شرقي البلاد.