95 شهيدا بغزة منذ فجر السبت وعمليات لافتة للمقاومة ضد الاحتلال

أفادت مصادر طبية للجزيرة بسقوط أكثر من 95 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت، في حين كشفت المقاومة الفلسطينية عن عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن 24 شهيدا سقطوا في قصف جوي إسرائيلي هذه الليلة لمنازل وخيام نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس إلى 4 شهداء.

مشاهد مروعة من احتراق خيام النازحين جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/fJ1hbOTDHr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 17, 2025

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال صعدت من قصفها لمناطق متعددة في جنوب القطاع، خصوصا في شرق وغرب المدينة.

وقالت مصادر طبية إن 34 من الشهداء سقطوا بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد ضحايا قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس إلى 4 شهداء.

وأفاد المراسل باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال القطاع.

وأفاد المراسل بسقوط مصابين في غارة على منزل وخيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

كما أفاد المراسل باستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين بينهم أطفال، في قصف على محيط مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. ونقل الشهداء والمصابون إلى "مجمع الشفاء الطبي" في حين وصف أطباء حالة بعضهم بالخطيرة.

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واستقبل المجمع جثامين 5 شهداء على الأقل، إثر قصف استهدف فجرا منازل في منطقتي السلاطين والكرامة.

قصف بمسيّرة

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة على منطقة الكرامة شمالي غربي المدينة. كما أفاد المراسل باستشهاد فلسطيني آخر في قصف من مسيّرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوبي المدينة.

وقال مراسل الجزيرة إن عددا من الجرحى سقطوا كذلك في قصف استهدف منزلا سكنيا في حي الشجاعية بمدينة غزة. وشيع فلسطينيون صباح السبت جثمان شهيد إثر قصف لعدد من المواطنين في الحي.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس أن معدل غارات الاحتلال على قطاع غزة اليوم بلغ غارة كل 4 دقائق. وأشارت إلى أن وتيرة الغارات أعلى حتى من تلك التي سجلت عشية العملية البرية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

عمليات المقاومة

في هذه الأثناء قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها اشتبكت بأسلحة رشاشة مع قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل في حي الشجاعية، مما أدى لمقتل وإصابة جنديين قبل 5 أيام.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "سوبر هيرون" الإستراتيجية المذخرة، باستخدام الوسائط النارية المناسبة أثناء تحليقها في سماء مدينة غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية وحرب تجويع في قطاع غزة خلفت نحو 173 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.