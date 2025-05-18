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مشاكل تواجه الاحتلال بغزة: عدم استدعاء الاحتياط وانتحار الجنود ورفضهم للقتال

BEIT HASHMONAI, ISRAEL - APRIL 27: Israeli soldiers mourn during a funeral for Master Sergeant (res) Asaf Cafri killed in a battle in the northern Gaza Strip on April 27, 2025 in Best Hashmonai, Israel. According to the IDF, Cafri, a tank driver was hit and three other soldiers were wounded by sniper fire in the Beit Hanoun area, close to military post in the buffer zone. Beside Cafri, Police officer Sgt.Neta Yitzhak Kahane and commander Cpt. Ido Voloch were killed during fighting in Gaza City's Shejaiya neighbourhood, as IDF prepares for more offensive operation. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
جنود إسرائيليون يبكون زميلا لهم قتل في معارك قطاع غزة (غيتي)
18/5/2025

كشفت تقارير حديثة عن مشاكل تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تتعلق بخوف الجنود من القتال، مما يدفعهم للهروب أو الانتحار، إلى جانب خلافات سياسية تعيق تمديد أوامر استدعاء الاحتياط.

فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحزاب الائتلاف فشلت للمرة الثالثة في إقرار إصدار من لجنة الخارجية والأمن لتجنيد مقاتلي الاحتياط.

وأشارت الهيئة إلى وجود خلافات بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس وعضو الكنيست عميحاي هاليفي خلال جلسة بلجنة الخارجية والأمن.

وأضافت أن النائب هاليفي أخبر الوزير كاتس بأن خطط العملية العسكرية بغزة سيئة، وطالب بفرض حصار كامل على القطاع قبل إدخال الجنود.

كابوس العودة لغزة

وكانت الهيئة نقلت عن مصادر عسكرية أن جنودا إسرائيليين طلبوا من قادتهم عدم العودة إلى القتال في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن قادة في الجيش هددوا 11 جنديا بالسجن بسبب عصيانهم الأوامر العسكرية بعد رفضهم العودة لغزة.

وحسب المصادر فإن الجنود أخبروا قادتهم بأنهم لم يعودوا مستعدين نفسيا للقتال في قطاع غزة مرة أخرى.

وهدد قائد الكتيبة الجنود بالسجن لمدة 20 يوما لرفضهم تنفيذ الأوامر، وفق المصدر ذاته.

وقال الجنود في رسالة لقادتهم "بعد 17 جولة دخول إلى غزة، مررنا بعدد هائل من الأحداث العملياتية، قاتلنا لأشهر طويلة، وفقدنا أصدقاءنا".

وأضافوا "بعد تاريخ تسريحنا الرسمي، تم استدعاؤنا الآن بموجب أمر طوارئ. فعلنا كل ما في وسعنا، ولم نعد قادرين نفسيا على الدخول مجددا إلى القطاع".

BEIT HASHMONAI, ISRAEL - APRIL 27: Israeli soldiers mourn during a funeral for Master Sergeant (res) Asaf Cafri killed in a battle in the northern Gaza Strip on April 27, 2025 in Best Hashmonai, Israel. According to the IDF, Cafri, a tank driver was hit and three other soldiers were wounded by sniper fire in the Beit Hanoun area, close to military post in the buffer zone. Beside Cafri, Police officer Sgt.Neta Yitzhak Kahane and commander Cpt. Ido Voloch were killed during fighting in Gaza City's Shejaiya neighbourhood, as IDF prepares for more offensive operation. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
مشهد من بكاء جنود إسرائيليين بعد دفن زميل لهم قتل في غزة (غيتي إيميجز)

الانتحار والدفن سرا

في السياق ذاته، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر عسكرية أن 35 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بداية الحرب على قطاع غزة حتى نهاية 2024.

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وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يرفض الكشف عن أعداد الجنود الذين انتحروا خلال العام الحالي، لكنها نقلت عن مصادر أن 7 جنود قد انتحروا منذ مطلع هذا العام، وأن السبب هو استمرار الحرب على غزة.

كما قالت الصحيفة نقلا عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي دفن منذ بدء الحرب جنودا كثرا بسبب الانتحار دون جنائز عسكرية أو إعلان.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي يجند في الاحتياط مصابين بصدمات وأمراض نفسية حتى وهم يخضعون للعلاج، كما أنه يجند جنودا سُرِّحوا من الخدمة بسبب إصابتهم بأمراض نفسية.

BEIT HASHMONAI, ISRAEL - APRIL 27: Israeli soldiers place a coffin covered with Israeli flag inside the grave during a funeral for Master Sergeant (res) Asaf Cafri killed in a battle in the northern Gaza Strip on April 27, 2025 in Best Hashmonai, Israel. According to the IDF, Cafri, a tank driver was hit and three other soldiers were wounded by sniper fire in the Beit Hanoun area, close to military post in the buffer zone. Beside Cafri, Police officer Sgt.Neta Yitzhak Kahane and commander Cpt. Ido Voloch were killed during fighting in Gaza City's Shejaiya neighbourhood, as IDF prepares for more offensive operation. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
خسائر الجيش الإسرائيلي بغزة سبب صدمات نفسية للجنود ودفعت العشرات منهم للانتحار (غيتي إيميجز)

9 آلاف مريض نفسي

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن جيش الاحتلال يجند مصابين بأمراض نفسية للقتال في صفوف الاحتياط بسبب نقص عدد الجنود، مشيرة إلى أن عدد الجنود الذين يتلقون العلاج من أمراض نفسية منذ بدء الحرب يتجاوز 9 آلاف.

وفي مايو/أيار الجاري كشفت دراسة أعدها فريق بحثي من جامعة تل أبيب الإسرائيلية أن نحو 12% من جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي الذين شاركوا بالإبادة في قطاع غزة يعانون من أعراض حادة لاضطراب ما بعد الصدمة تجعلهم غير لائقين للعودة إلى الخدمة العسكرية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أزيد من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + وكالة الأناضول

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