قتيل في انفجار خارج عيادة بولاية كاليفورنيا الأميركية

قتل شخص مساء أمس السبت جراء انفجار عبوة ناسفة خارج عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الانجاب في مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا الأميركية، في حين أكد مكتب التحقيقات الفدرالي أن الانفجار متعمد.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن رئيس البلدية رون ديهارت قوله إن "عبوة داخل أو قرب سيارة تمّ ركنها في المبنى تسببت بالانفجار.

وقال قائد الشرطة أندي ميلز إن "التفجير يبدو أنه عمل عنف متعمد، وتأثيره امتد لشوارع عدة مع تضرر العديد من المباني"، إلا أنه رجح أن يكون الاعتداء معزولا.

من جهتها نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أن السلطات تعمل على تأكيد هوية الشخص الذي قتل في انفجار كاليفورنيا، مشيرا إلى أن الانفجار كان عملا إرهابيا متعمدا.

وقال المكتب إن عناصره ورجال الشرطة والإطفاء توجهوا إلى المكان، وإنه أرسل عددا من المحققين و"تقنيي المتفجرات".

وأظهرت لقطات عرضتها قنوات تلفزيونية أميركية أضرارا واسعة في الشارع حيث تقع العيادة، بينما عمل رجال الإطفاء على إخماد نيران مندلعة في سيارة.

ورأت وزيرة العدل بام بوندي أن "العنف ضد عيادة للخصوبة لا يغتفر".

وأضافت عبر إكس "نحن نعمل لمعرفة المزيد، لكن لأكون واضحة: إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرك أن النساء والأمهات هنّ القلب النابض للولايات المتحدة".

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ولا تزال الرعاية الإنجابية بما في ذلك الإجهاض والخصوبة، مسألة مثيرة للجدل في الولايات المتحدة، حيث يطالب بعض المحافظين بحظر هذه الإجراءات لأسباب دينية. وتبقى أعمال العنف ضد مراكز كهذه نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة.