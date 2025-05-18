قتلى في تفجير بمقديشو وحركة الشباب تعلن مسؤوليتها

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم مجندون وأصيب عشرات آخرون في تفجير بالعاصمة الصومالية مقديشو تبنته حركة الشباب المجاهدين.

ووقع التفجير عند بوابة معسكر "دَمَانْيُو" في حي "هُدُنْ" الذي كان يتجمع فيه شبان يرغبون في الالتحاق بالجيش الصومالي.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن الشبان كانوا يصطفون عند بوابة القاعدة العسكرية عندما فجر المهاجم المتفجرات التي كانت بحوزته.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنه أسفر عن مقتل 30 جنديا وجرح 50 آخرين.

وقد فرضت القوات الحكومية طوقا أمنيا حول المنطقة بأكملها بسرعة، بينما نقل مسعفون الضحايا إلى مستشفيات قريبة.

#عاجل‼️🚨 مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة 15 آخرون بعد أن استهدف انتحاري مجموعة من أفراد الجيش الوطني الصومالي المجندين حديثاً خارج معسكر دامانيو العسكري على طول الطريق الصناعي في العاصمة مقديشو. pic.twitter.com/Hj8Y325afO — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) May 18, 2025

تفاصيل الهجوم

وروى ضابط في الجيش الصومالي ما شاهده لحظة الهجوم بقوله "كنت على الجانب الآخر من الطريق. توقفت دراجة توك توك مسرعة وترجل منها رجل وركض لداخل الطابور ثم فجر نفسه. رأيت 10 أشخاص ميتين، من بينهم مجندون ومارة. قد يرتفع عدد القتلى".

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وأكد شاهد آخر أنه رأى مئات الشبان عند بوابة الثكنة أثناء مروره بحافلة، مشيرا إلى حدوث انفجار قوي ثم غطى دخان كثيف المكان.

وقال الطاقم الطبي في المستشفى العسكري بمقديشو إنهم استقبلوا 30 مصابا جراء الانفجار، توفي 6 منهم على الفور.

وما تزال حركة الشباب تنفذ تفجيرات وهجمات مسلحة أخرى في مقديشو ومناطق أخرى في الصومال على الرغم من العمليات العسكرية التي تستهدفها.

وتعرضت الحركة في الأشهر الماضية لضربات جوية أميركية في مناطق ينتشر فيها مقاتلوها.