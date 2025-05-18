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قتلى في تفجير بمقديشو وحركة الشباب تعلن مسؤوليتها

A general view of shoes scattered near the site of a suicide bombing in Mogadishu on May 18, 2025.
التفجير استهدف شبانا يرغبون في الانضمام إلى الجيش الصومالي (الفرنسية)
18/5/2025

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم مجندون وأصيب عشرات آخرون في تفجير بالعاصمة الصومالية مقديشو تبنته حركة الشباب المجاهدين.

ووقع التفجير عند بوابة معسكر "دَمَانْيُو" في حي "هُدُنْ" الذي كان يتجمع فيه شبان يرغبون في الالتحاق بالجيش الصومالي.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن الشبان كانوا يصطفون عند بوابة القاعدة العسكرية عندما فجر المهاجم المتفجرات التي كانت بحوزته.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنه أسفر عن مقتل 30 جنديا وجرح 50 آخرين.

وقد فرضت القوات الحكومية طوقا أمنيا حول المنطقة بأكملها بسرعة، بينما نقل مسعفون الضحايا إلى مستشفيات قريبة.

تفاصيل الهجوم

وروى ضابط في الجيش الصومالي ما شاهده لحظة الهجوم بقوله "كنت على الجانب الآخر من الطريق. توقفت دراجة توك توك مسرعة وترجل منها رجل وركض لداخل الطابور ثم فجر نفسه. رأيت 10 أشخاص ميتين، من بينهم مجندون ومارة. قد يرتفع عدد القتلى".

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وأكد شاهد آخر أنه رأى مئات الشبان عند بوابة الثكنة أثناء مروره بحافلة، مشيرا إلى حدوث انفجار قوي ثم غطى دخان كثيف المكان.

وقال الطاقم الطبي في المستشفى العسكري بمقديشو إنهم استقبلوا 30 مصابا جراء الانفجار، توفي 6 منهم على الفور.

وما تزال حركة الشباب تنفذ تفجيرات وهجمات مسلحة أخرى في مقديشو ومناطق أخرى في الصومال على الرغم من العمليات العسكرية التي تستهدفها.

وتعرضت الحركة في الأشهر الماضية لضربات جوية أميركية في مناطق ينتشر فيها مقاتلوها.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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