سماع دوي انفجارات وسط إسرائيل جراء صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض في وقت مبكر من صباح اليوم صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق من إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات متتالية سمع وسط إسرائيل.

وتحدث الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة شخص وهو في طريقه إلى الملاجئ في بات يام جنوب تل أبيب.

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم تعليق رحلات الطيران وعمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

ويستهدف الحوثيون إسرائيل بالصواريخ نصرة للفلسطينيين في غزة، ويقولون إنهم مستمرون في ذلك إذا ما واصلت تل أبيب حرب الإبادة في القطاع، لكنهم وافقوا على إنهاء الهجمات على السفن الأميركية.

وكانت إسرائيل نفذت أول أمس الجمعة هجمات على ميناءين بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وفق بيان الجيش الإسرائيلي، وتوعدت باستهداف زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وفي السادس من مايو/أيار الماضي، شنت إسرائيل غارة ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدة أشخاص.