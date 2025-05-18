قتلى وجرحى بانفجار يستهدف مقر شرطة الميادين شرقي سوريا

سقط قتلى وجرحى في انفجار استهدف مركز شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور شرقي سوريا، مساء اليوم الأحد.

وقال مصدر أمني سوري للجزيرة إن الانفجار أدى إلى مقتل 3 من رجال الأمن وإصابة آخرين.

في الوقت نفسه، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني قوله إنه يُعتقد أن سيارة مفخخة وراء هذا الانفجار.

وقال مراسل الجزيرة في دمشق عمر الحاج إن هذا أول تفجير من نوعه تشهده الميادين منذ سقوط نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أنباء غير مؤكدة عن إطلاق قذائف على سجن المدينة.

⚡هجوم بسيارة مفخخة على مركز الشرطة في مدينة الميادين (دير الزور) مقتل عنصرين من قوات النظام السوري، وعدد الجرحى غير معروف، من المحتمل أن يكون تنظيم داعش هو من نفذ الهجوم. pic.twitter.com/XlnrbnIniX — X Wars (@Xwars_) May 18, 2025

يذكر أنه بعد سقوط الأسد، سيطرت قوات الإدارة الجديدة على المناطق الجنوبية من محافظة دير الزور، فيما بقيت المناطق الشمالية تحت سيطرة ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن هذا التفجير يأتي بعد يوم واحد من عملية أمنية وصفتها السلطات بالمعقدة، ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية بمحافظة حلب شمال غرب البلاد.

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وخلال الاشتباك مع عناصر التنظيم، قام أحدهم بتفجير نفسه، ما أدى لمقتله ومقتل عنصر من قوات الأمن العام، وفقا للسلطات.