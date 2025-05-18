قتلى وجرحى بانفجار يستهدف مقر شرطة الميادين شرقي سوريا

سقط قتلى وجرحى في انفجار استهدف مركز شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور شرقي سوريا، مساء اليوم الأحد.

وقال مصدر أمني سوري للجزيرة إن الانفجار أدى إلى مقتل 3 من رجال الأمن وإصابة آخرين.

في الوقت نفسه، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني قوله إنه يُعتقد أن سيارة مفخخة وراء هذا الانفجار.

وقال مراسل الجزيرة عمر الحاج إن هذا أول تفجير من نوعه تشهده الميادين، مشيرا إلى أنباء غير مؤكدة عن إطلاق قذائف على سجن المدينة.