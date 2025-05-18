الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية برية واسعة شمال وجنوب غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه بدأ عمليات برية واسعة في مناطق بشمال وجنوب قطاع غزة ضمن حملة جديدة أطلق عليها اسم "عربات جدعون"، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار مرحلة وصفت بالحاسمة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف 670 هدفا في قطاع غزة الأسبوع الماضي في إطار التمهيد للعملية البرية، وهي فترة وثقت فيها المصادر الطبية في القطاع استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين جراء القصف الذي شمل المنازل وخيام النازحين والمستشفيات.

في الوقت نفسه، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن هناك 5 فرق عسكرية تنتظر الإشارة للمشاركة في العملية البرية بناء على اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي (الكابينت) ونتائج مفاوضات الدوحة.