الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية برية واسعة شمال وجنوب غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه بدأ عمليات برية واسعة في مناطق بشمال وجنوب قطاع غزة ضمن حملة جديدة أطلق عليها اسم "عربات جدعون"، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار مرحلة وصفت بالحاسمة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف 670 هدفا في قطاع غزة الأسبوع الماضي في إطار التمهيد للعملية البرية، وهي فترة وثقت فيها المصادر الطبية في القطاع استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين جراء القصف المكثف الذي شمل المنازل وخيام النازحين والمستشفيات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دبابات الاحتلال تتقدم في محورين، باتجاه مخيم جباليا شمالي القطاع، وباتجاه بلدتي خزاعة والفخاري شرق خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وغارات جوية.

وأظهرت مقاطع مصورة نزوح عائلات فلسطينية من مخيم جباليا وبيت لاهيا وتل الزعتر في شمال القطاع مع اشتداد القصف الإسرائيلي.

تحت نار الاحتلال واشتداد القصف والتهديد.. نزوح عائلات فلسطينية من مخيم جباليا وبيت لاهيا وتل الزعتر في شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/kcGCOcSD51 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 18, 2025

"عمليات تحضيرية"

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن هناك 5 فرق عسكرية تنتظر الإشارة للمشاركة في العملية البرية بناء على اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي (الكابينت) ونتائج مفاوضات الدوحة.

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في السياق نفسه، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العملية لم تنطلق "بكامل قوتها" بعد، وإن الجيش يجري عمليات تحضيرية برية، مشيرة إلى أن بدء العملية يعتمد على تطورات المفاوضات في الساعات والأيام المقبلة.

ويستعد الكابينت الإسرائيلي لفترة حاسمة تمتد 24 ساعة في المفاوضات غير المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وفي حين تحدثت تقارير عن ضغوط دولية على طرفي التفاوض للتوصل إلى اتفاق، قالت حماس إن مرحلة الصفقات الجزئية انتهت.

وأقرت إسرائيل في الآونة الأخيرة عملية "عربات جدعون" التي تتضمن خططا لاحتلال قطاع غزة بالكامل، بعدما تنصلت من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي واستأنفت حرب الإبادة.