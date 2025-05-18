إسرائيل تقرر استئناف نقل المساعدات لغزة بشكل فوري

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن المجلس السياسي والأمني قرر الأحد استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.

وأوضح المسؤولون أن المساعدات ستنقل لغزة عبر منظمات دولية عدة "حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة 24 مايو/أيار الجاري".

وعلى منصة إكس كتب مراسل أكسيوس باراك رافيد أن إسرائيل قررت اليوم الأحد استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر القنوات القائمة لحين بدء عمل آلية جديدة.

ونقل الموقع أن المساعدات سيتم إيصالها عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة المطبخ العالمي ومنظمات إغاثة أخرى.

ومن المقرر أن تشمل المساعدات أدوية مخصصة للمستشفيات ومواد غذائية كالدقيق للمخابز التي تديرها منظمات دولية.

من جانبها، نقلت يديعوت أحرونوت أن وزراء حضروا مناقشة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يعتقدون أن القرار جاء نتيجة ضغوط أميركية.

وقالت هيئة البث إن قرار استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري تم دون تصويت رغم معارضة وزير المالية سموتريتش ووزراء آخرين.

كذلك نقلت القناة 14 الإسرائيلية أن قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تسبب في جدال حاد خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وقد عارض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القرار قائلا إن "رئيس الحكومة يرتكب خطأ جسيما بقرار إدخال المساعدات إلى غزة".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم رفض طلب قدمه بن غفير بإجراء تصويت على قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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توصية من الجيش

لاحقا، جاء في بيان لديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قررنا إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بناء على توصية الجيش من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية".

يأتي ذلك بعد ارتفاع الأصوات الدولية المنددة باستمرار إسرائيل في تجويع سكان قطاع عزة حيث تمنع عنهم الغذاء والدواء منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

من جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "لا شيء يبرر هجمات حماس المروعة في 7 أكتوبر ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ودعا إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتدفق المساعدات.

وبالتوازي مع الحصار الخانق، تشن إسرائيل على مدار الساعة قصفا جويا ومدفعيا على الأحياء السكنية والمرافق المدنية، مما يؤدي لسقوط أعداد هائلة من الشهداء كل يوم.

ووفق بيانات رسمية، أدى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد إلى سقوط أزيد من 140 شهيدا.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.