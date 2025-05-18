شهيد في نابلس والاحتلال يواصل المداهمات والاعتقالات بسلفيت

استشهد فلسطيني وأصيب أثنان آخران برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال رشقهم الحجارة تجاه مركبات المستوطنين قرب بلدة برقة شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، في حين واصلت قوات الاحتلال حملة المداهمات والاعتقالات في بلدتي كفر الديك وبروقين بمحافظة سلفيت غرب الضفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا وأصاب اثنين قرب بلدة برقة كانوا يلقون الحجارة على طريق يسلكه مستوطنون.

وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن مستوطنا أصيب بجروح جراء رشق مركبته بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وفي الخليل أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز الظاهرية جنوب المدينة.

كما وثقت منصات مشاهد تظهر قوات الاحتلال خلال اعتقالها عشرات الشبان الفلسطينيين بعد اقتحام قرية طرامة جنوب دورا، جنوبي الخليل.

#شاهد | الاحتلال يعتقل عشرات الشبان الفلسطينيين بعد اقتحام قرية طرامة جنوب دورا، جنوبي الخليل. pic.twitter.com/Fdo0bSi1J6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 17, 2025

وفي تطور آخر اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله.

وفي جنين فجّر مقاومون عبوة ناسفة كبيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دير أبو ضعيف شرقي المدينة الواقعة شمال الضفة.

اعتقال وتفتيش

يأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال بلدة بروقين غرب سلفيت لليوم الخامس على التوالي، وسط إطلاق نار في أرجاء البلدة.

إعلان

وأفادت مصادر للجزيرة بأن جنود الاحتلال احتجزوا عددا من الفلسطينيين، وشرعوا في عمليات تفتيش دقيقة داخل منازل المواطنين، تخللتها تحقيقات ميدانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل مطاردة منفذ عملية سلفيت، وإنه قتل في قرية بروقين أحد المشتبه بتنفيذهم العملية واعتقل عددا من الشبان المشتبه بهم، وإن التحقيق جار معهم.

من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 فلسطينيين على الأقل من بلدة "برشوقين"، غرب مدينة سلفيت، الليلة الماضية.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصارا مشددا على محافظة سلفيت وبلدتي بروقين وكفر الديك، بذريعة البحث عن منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت الأربعاء الماضي، وأدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخر. ونفذت قوات الاحتلال في البلدتين عمليات دهم وتفتيش للمنازل، وحققت ميدانيا مع عشرات الفلسطينيين، وسط حظر للتجوال، وإغلاق للمداخل المؤدية إليهما.