انطلاق الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع

انطلقت، اليوم الأحد، الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي بيروت والبقاع، وسط تفاوت في نسب الإقبال على الاقتراع بين البلدات والقرى.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، مشاهد من أجواء الاقتراع في مختلف مناطق بيروت والبقاع، حيث فتحت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تقفل في السابعة مساء، ليبدأ بعدها فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج المحلية.

ويعد هذا الاستحقاق الانتخابي الأول الذي يشهده لبنان منذ نحو 10 سنوات، حيث أجريت آخر انتخابات بلدية واختيارية عام 2016، وارجأت فيما بعد 3 مرات، على خلفية الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة التي عاشها هذا البلد العربي.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية تواريخ إجراء الانتخابات تواليا، على أن تكون في أيام الأحد من كل أسبوع خلال مايو/ أيار الجاري.

وحددت الوزارة يوم 18 مايو/أيار، موعدا لمحافظتي بيروت والبقاع.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، توزعت نسب الاقتراع في بيروت والبقاع بعد ساعة من بدء عملية التصويت، على النحو التالي: بيروت (0.14%)، زحلة (0.71%)، البقاع الغربي (0.77%)، راشيا (1.07%) الهرمل (0.64%)، بعلبك (0.55%).

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وأجريت أول مرحلتين من الانتخابات البلدية والاختيارية في الرابع من مايو/أيار الجاري بمحافظة جبل لبنان، حيث بلغت نسبة الاقتراع فيها 45.16%، وفق وزارة الداخلية والبلديات.

وفي 11 من الشهر ذاته، أجريت في محافظتي الشمال وعكار، وبلغت نسبة الاقتراع في الشمال 36.06%، وفي عكار 47.47%، حسب المصدر ذاته.

ورغم انتهاء ولاية المجالس البلدية والمخاتير في مايو/ أيار 2022، تم تمديد ولايتها عاما، نتيجة تزامنها مع استحقاق الانتخابات النيابية.

وعام 2023، تأجلت الانتخابات مجددا نتيجة الفراغ الرئاسي، بينما تأجلت للمرة الثالثة عام 2024 بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، قتلت خلاله أكثر من 4 آلاف شخص وجرحت نحو 17 ألف آخرين، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.