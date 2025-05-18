الدويري: إذا استمر العدوان على غزة فلن يتوقف الحوثيون عن قصف إسرائيل

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إنه إذا استمرت المجازر والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن جماعة أنصار الله (الحوثيون) ستواصل القصف في العمق الإسرائيلي، مؤكدا أن استهداف مطار بن غوريون بالتحديد يؤدي إلى توقف حركة الطيران وتعليق الرحلات من قبل بعض شركات الطيران العالمية، بالإضافة إلى حالة الإرباك التي تدفع الملايين للاختباء في الملاجئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض في وقت مبكر من صباح اليوم صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، في حين توعدت جماعة الحوثي بفرض حظر جوي على مطارات فلسطين المحتلة على خلفية التصعيد في قطاع غزة.

ومن جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنهم استهدفوا أمس بصاروخين باليستيين مطار بن غوريون نصرة لغزة.

وربط الحوثيون منذ الأول مهاجمة السفن في البحر الأحمر ومهاجمة العمق الإسرائيلي بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين قال في مقابلة مع الجزيرة نت إن الصواريخ التي تطلقها الجماعة تهدف إلى إغلاق مطار بن غوريون وحظر الملاحة فيه، حتى يُرفع الحصار ويتوقف العدوان على قطاع غزة.

وأشار اللواء الدويري -في تحليله للمشهد اليمني- إلى أن القصف الذي يشنه الحوثيون من حين إلى آخر دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير إستراتيجيته الدفاعية، فمنذ الأسبوع الماضي لم يعد الحديث عن منظومة "ثاد" الأميركية، بل عن منظومة "حيتس" الإسرائيلية، لأن "ثاد" فشلت في السابق في اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون.

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وتوقع أن يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدوره شن هجومه على اليمن، ورجح أن تكون هناك ضربة جوية خلال الأيام القادمة، لكنه أوضح أن الأهداف غير معروفة، وغالبا ستكون ذات طابع مدني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان الجمعة الماضي أنه نفذ هجمات على ميناءين بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بواسطة طائرات مقاتلة، استهدفت ودمرت بنى تحتية زعم أنها تابعة للحوثيين في الميناءين.

وتوعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحوثيين، وقال "نعلم أن الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي إيران"، محذرا من أن الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا، و"أننا سندافع عن أنفسنا بكل الوسائل للحفاظ على أمن إسرائيل".