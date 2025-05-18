الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون مرتين في 24 ساعة

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله ( الحوثيون)، يحيى سريع، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي مرتين خلال 24 ساعة حيث استهدف المطار اليوم بصاروخين باليستيين، كما تعرض لهجوم بمسيرة يوم أمس نصرة لغزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه اعترض صاروخا واحدا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وتم إسقاطه بنجاح بعد تفعيل منظومات الدفاع الجوي.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن شخصا أصيب خلال هروبه إلى الملاجئ في بلدة بات يام جنوب تل أبيب، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات متتالية سمع وسط إسرائيل.

وكانت صفارات الإنذار قد أطلقت في مناطقة واسعة في إسرائيل بمنطقة تل أبيب الكبرى والقدس والوسط ومناطق غربي الضفة الغربية بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل. كما أعلن عن إغلاق مطار بن غوريون الدولي مؤقتا أمام رحلات الإقلاع والهبوط.

وجاء الهجوم اليمني على مطار بن غوريون عقب هجمات إسرائيلية استهدفت مساء الجمعة، ميناءي الحديدة والصليف غربي اليمن، فضلا عن تهديد تل أبيب باغتيال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وقالت جماعة الحوثي في بيان إنها استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين 2" والآخر من طراز "ذو الفقار".

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وأشارت إلى أن الهجوم حقق هدفه وتسبب في اختباء ملايين الإسرائيليين في الملاجئ، فضلا عن توقف حركة الملاحة بالمطار لنحو نصف ساعة، بحسب البيان.

كما قالت إنها استهدفت المطار ذاته صباح أمس السبت باستخدام طائرة مسيرة من نوع يافا.

ومساء الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي تعرض ميناءي الحديدة والصليف لغارات جوية إسرائيلية، في حين هددت تل أبيب باغتيال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، حال استمرت الجماعة بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.

وتوعد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي نصرالدين عامر، عقب الهجوم الإسرائيلي بتوسيع العمليات ضد إسرائيل ردا على هجماتها، وقال عبر منصة إكس "ستعمل القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) على توسيع العمليات ردا على توسيع العمليات في غزة واستمرار العدوان على موانئ اليمن".

ويُعد هذا الهجوم الجوي الإسرائيلي التاسع على اليمن منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والثالث منذ استئناف تلك الحرب على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي، عقب توقف دام نحو 60 يوما، بحسب ما أوردته صحيفة معاريف الإسرائيلية.