استشهاد 5 صحفيين في قصف الاحتلال المتواصل على غزة

استشهد 5 صحفيين اليوم الأحد في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء الإبادة إلى أكثر من 222 صحفيا.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت الصحفيين عزيز الحجار وعبد الرحمن العبادلة والصحفية نور قنديل وزوجها الصحفي خالد أبو سيف، مما أسفر عن استشهادهم مع عدد من أفراد عائلاتهم.

ننعي إلى العلياء (5 صحفيين) تم استهدافهم خلال ساعات الليل من قبل طائرات الاحتلال بمناطق متفرقة من #غزة، بجانب عدد من عائلاتهم وأطفالهم:

1. الشهيد الصحفي: عبد الرحمن العبادلة

2. الشهيدة الصحفية: نور قنديل

3. الشهيد الصحفي: خالد أبو سيف

4. الشهيد الصحفي: عزيز الحجار

5. الشهيد… pic.twitter.com/bQiHEFf9Sd — محمود العيلة (حساب جديد) (@mahmoudaleila) May 18, 2025

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وأوضحت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا في حي الصفطاوي شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد المصور الصحفي عزيز الحجار وزوجته وأطفاله.

وفي دير البلح، استشهدت الإعلامية نور قنديل وزوجها الصحفي خالد أبو سيف وطفلتهما بقصف إسرائيلي وسط القطاع المحاصر من قبل الاحتلال.

وفي خان يونس، قتلت طائرات الاحتلال الصحفي عبد الرحمن العبادلة، في غارة على بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة.

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وقبل نحو أسبوع، أقر جيش الاحتلال باغتيال الصحفي الجريح حسن إصليح، في استهداف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

استشهاد الصحفيين نور قنديل وزوجها الصحفي خالد ابو سيف وطفلتهما واستشهاد الصحفي عزيز الحجار رفقة زوجته واولاده و استشهاد الصحفي عبد الرحمن العبادلة و استشهاد الصحفي أحمد الزيناتي وعائلته وهم من آخر الصحفيين اللذين كانوا باقين احياء والعدد يرتفع الي ١٠٦ شهيد منذ صلاه الفجر ومئات… pic.twitter.com/eY3Zkb5rQZ — أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) May 18, 2025

وفي أبريل/نسيان الماضي، قصف الاحتلال خيمة للصحفيين بمدينة خان يونس، وأسفر القصف عن استشهاد صحفي ومدني وإصابة 9 صحفيين.

ومنذ فجر اليوم الأحد، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على خيام النازحين والمستشفيات وجميع مناطق قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 125 فلسطينيا.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.