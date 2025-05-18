إيران وأذربيجان تجريان مناورات عسكرية بمشاركة الحرس الثوري

تجري إيران وأذربيجان مناورات مشتركة للقوات الخاصة رغم العلاقات المتوترة بين البلدين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، بعد أسابيع على زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للدولة المجاورة.

ويشارك في التمارين الحرس الثوري الإيراني وقوات أذربيجانية، حسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

وأطلق على المناورات المشتركة اسم "أراس-2025″، وتستمر حتى 21 مايو/أيار الجاري.

وتجري التمارين في منطقة قره باغ التي كانت محور نزاع بين باكو ويريفان، قبل أن تستعيد أذربيجان السيطرة عليها في سبتمبر/أيلول 2023.

وقال العميد ولي مدني -من قوة المشاة التابعة للحرس الثوري- إن "هذه التمارين محطة رئيسية في تعزيز أمن الحدود والتصدي لتهديدات محتملة".

زيارة نادرة

والشهر الماضي، أجرى الرئيس الإيراني زيارة نادرة إلى باكو، حيث التقى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال بزشكيان حينها إن إيران ستبذل الجهود لضمان أن تكون علاقاتها مع أذربيجان إستراتيجية في كل المجالات.

والعلاقات بين البلدين الجارين متوترة بسبب تعاون أذربيجان الأمني الوثيق مع إسرائيل، وبسبب هجوم على سفارتها في طهران عام 2023 الذي أوقع قتلى.

وأعادت باكو فتح سفارتها في منتصف 2024، وحُكم على منفذ الهجوم بالإعدام.

يُذكَر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني أجرت الدولتان مناورات بحرية مشتركة في بحر قزوين.