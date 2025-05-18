قتيلان ومصابون باصطدام سفينة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك

قتل شخصان في اصطدام سفينة شراعية مخصصة للتدريب تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك على ما أفاد رئيس بلدية المدينة الأميركية إريك آدامز.

وكتب آدامز عبر منصة إكس "في وقت سابق فقدت السفينة كواوتيموك التابعة للبحرية المكسيكية من قوة الدفع واصطدمت بجسر بروكلين"، موضحا أن 19 من ركاب السفينة البالغ عددهم 277 أصيبوا بجروح بينهم اثنان في وضع حرج بينما "توفي اثنان آخران متأثرين بإصابتهما".

واصطدمت سفينة التدريب بجسر بروكلين مساء السبت، مما أدى إلى كسر صواريها الثلاثة.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت السفينة وهي تبحر أسفل الجسر الذي يربط بين حي بروكلين وحي مانهاتن في مدينة نيويورك، بينما كانت الصواري تصطدم به.

وكانت البحرية المكسيكية أكدت أن السفينة "كواوتيموك" التي بنيت عام 1982 تضررت في "حادث مؤسف".

وكان متفرجون يستمتعون بأمسية ربيعية لطيفة، إلا أنهم شعروا بالرعب عندما شاهدوا السفينة وهي تنزلق تحت جسر بروكلين، المعلم الشهير في نيويورك، في حين تتكسر صواريها.

وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن نحو 200 شخص كانوا على متن السفينة الشراعية التي يبلغ ارتفاع صواريها 48.2 مترا.

من جانبه، قال عمدة مدينة نيويورك إن السفينة المكسيكية التي اصطدمت بجسر بروكلين كانت تقلّ 270 شخصا ونقل المصابون بإصابات حرجة إلى المستشفى.

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وأضاف أن جميع الإصابات حدثت على متن السفينة ولم يسقط أي من الركاب في الماء. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤولي الإطفاء أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.