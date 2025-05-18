أخبار|غانا

حملة أمنية موسعة بعاصمة غانا ضد المتسولين الأجانب

A general view of the Makola market, one of the country's largest trading centres in Accra, Ghana March 26, 2022. Picture taken March 26, 2022. REUTERS/Francis Kokoroko
ظاهرة التسول في العاصمة أثارت مخاوف أمنية لدى السلطات الغانية (رويترز)
18/5/2025

نفذت السلطات الغانية هذا الأسبوع حملة أمنية موسعة ضد المتسولين الأجانب المنتشرين في شوارع العاصمة أكرا، أسفرت عن توقيف أكثر من 2200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في إطار مساعٍ حكومية لمعالجة ما وصفته بتنامي ظاهرة التسول وتداعياتها الاجتماعية والأمنية.

وأكد مايك أموكو-أتا، المفوض المساعد للهجرة ورئيس قسم الشؤون العامة بالدائرة، أن جميع الموقوفين يخضعون حاليًا لفحوصات طبية شاملة وتقييم قانوني لتحديد أوضاعهم القانونية في البلاد، مشددًا على أن العملية تمت في إطار احترام تام لحقوق الإنسان، مع الحرص على عدم فصل أفراد العائلة الواحدة.

ACCRA, GHANA - OCTOBER 20: Pedestrians stride past shops that have been shut down as part of a protest by the Ghana Union of Traders Association (GUTA) on October 20, 2022, in Accra, Ghana. Traders in the Ghanaian capital, Accra, closed their shops on Wednesday on the first day of a five-day action to protest against Ghana’s forex challenges and the cost of living. (Photo by Ernest Ankomah/Getty Images)
السلطات الغانية اعتقلت أكثر من ألفي متسول في شوارع العاصمة أكرا (غيتي)

وأوضح أموكو-أتا أن الحملة جاءت استجابة لتزايد شكاوى سكان العاصمة بشأن انتشار المتسولين الأجانب، لا سيما في المناطق التجارية والمواقع الحيوية، مما أثار مخاوف أمنية وتحديات إنسانية، خاصة في ما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول.

وأشار المسؤول الغاني إلى أن دائرة الهجرة ستواصل نهجها القائم على التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة ستشمل إعادة بعض الموقوفين إلى بلدانهم إذا ثبتت مخالفتهم لشروط الإقامة القانونية.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها السلطات الغانية حملات مماثلة، غير أن هذه الحملة تُعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز سياساتها بشأن الهجرة غير النظامية وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد.

المصدر : الصحافة الأجنبية

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