مقتل عنصر أمن بحلب خلال عملية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، مقتل عنصر من قوى الأمن العام خلال عملية أمنية استهدفت خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة حلب شمالي البلاد، في أول عملية من نوعها في المدينة.

وقالت الوزارة -في بيان عبر تطبيق تلغرام- إن "مديرية أمن حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية مداهمة استهدفت وكرا تتحصن فيه خلية تابعة لتنظيم داعش"، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من أعضاء الخلية واعتقال 4 آخرين.

وأوضحت الوزارة أن الاشتباكات التي جرت خلال المداهمة أدت إلى مقتل أحد عناصر الأمن العام قبل أن تتمكن القوة من اقتحام الموقع.

وذكرت أن القوى الأمنية ضبطت عبوات ناسفة وسترة مفخخة وعدة بذلات تحمل شعار قوى الأمن العام كانت بحوزة عناصر الخلية.

وحسب مصدر أمني، فقد استهدفت المداهمات خلايا نائمة في 4 مواقع مختلفة، وأسفرت عن إلقاء القبض على 10 أشخاص.

وأضاف أن أحد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية فجّر نفسه في أثناء المواجهات، في حين قُتل آخر خلال الاشتباك مع القوات الأمنية.

ضمان الأمن والاستقرار

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الجهات الأمنية في تنفيذ عملياتها لرصد ومنع أي نشاط إرهابي، مشيرة إلى أن الجهود الحثيثة متواصلة لضمان الأمن والاستقرار في جميع المناطق السورية.

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وتأتي هذه العملية في سياق الحملات الأمنية التي تشنها السلطات الجديدة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي إحباط هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على مقام السيدة زينب في إحدى ضواحي دمشق، واعتقلت أفراد الخلية المسؤولة عن التخطيط للهجوم.