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مؤيدون لنتنياهو يعتدون على متظاهرين يطالبون بصفقة تبادل

Demonstrators raise placards during an anti-government protest calling for the end of the war and for action to secure the release of Israeli hostages held in the Gaza Strip since the October 7, 2023 attacks by Hamas militants, in front of the Israeli Defence Ministry in Tel Aviv on May 17, 2025. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
جانب من مظاهرات عائلات الأسرى التي خرجت اليوم السبت في تل أبيب (الفرنسية)
17/5/2025-|آخر تحديث: 21:15 (توقيت مكة)

اعتدى ناشطون يدعمون حكومة بنيامين نتنياهو على متظاهرين في تل أبيب يطالبون بصفقة لإعادة الأسرى، فيما دعت عائلات الأسرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل وإجبار نتنياهو على وضع سقف للحرب على غزة.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أشخاصا ينزلون من سيارة ويهاجمون المتظاهرين في رحوفوت جنوب تل أبيب.

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عبر حسابه بمنصة "إكس" على تلك المشاهد بالقول "الهجمات العنيفة ضد جمهور لا يطالب إلا بإعادة المحتجزين هي نتيجة تحريض آلة السم العنيفة التي تقودها الحكومة. لن نتوقف ولن نتخلى عن المختطفين حتى يعودوا جميعا إلى البيت".

من جانب آخر، وصفت عيناف تسينغاوكر، والدة ماتان، الأسير الإسرائيلي المحتجز في غزة حكومة نتنياهو بـ"الدموية"، متهمة إياها بأنها من ترفض إطلاق سراح الأسرى.

وقالت تسينغاوكر في منشور على منصة إكس اليوم السبت "الشعب يطالب بعودة جميع الأسرى ولو على حساب وقف الحرب، بينما نتنياهو وحكومته الدموية يعارضان ذلك"، وفق تعبيرها.

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واعتبرت أن الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة "سياسية"، وستؤدي إلى "قتل المحتجزين أحياء وتدفن أحباءنا إلى الأبد"، على حد قولها.

ولفتت تسينغاوكر إلى أن الفرصة "لا تزال قائمة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين قبل مقتلهم"، ودعت إلى التظاهر والنزول إلى الشوارع للاحتجاج على سياسات حكومة نتنياهو وعدم إبرامها صفقة لتبادل الأسرى.

"يقودنا إلى حرب أبدية"

وطالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في وقت سابق نتنياهو والوفد المفاوض في الدوحة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى من غزة، وقالت إن نتنياهو "يخوض الحرب لاعتبارات سياسية.. ويقودنا إلى حرب أبدية وإلى إقامة مستوطنات في غزة.. ويخدم أقلية متطرفة".

وحذرت العائلات من أن استمرار الحرب سيقتل باقي الأسرى، وأضافت "نتوسل إلى ترامب أن يضع حدا لنتنياهو وأن يحدد له ولحماس سقفا لإنهاء الحرب". وأضافت "إنهاء الحرب مصلحة إسرائيلية، وهذا هو النصر الساحق. علينا إنهاء الحرب في غزة كما فعلنا في لبنان. دون إعادة الأسرى لن تقوم لنا قائمة. نطالب نتنياهو بإنهاء الحرب فورا".

وتقدر إسرائيل وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، وتقول حركة حماس إنها مستعدة لاتفاق يشمل جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتؤيد عائلات الأسرى الإسرائيليين وأحزاب معارضة هذا العرض لكن حكومة نتنياهو ترفضه، وتفضل مواصلة الإبادة الجماعية في غزة التي أودت بأكثر من 53 ألف شهيد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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