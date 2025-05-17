قتيل باستهداف مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت مقتل شخص جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة الزرارية أبو الأسود بقضاء صور جنوبي البلاد، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة للعدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة على طريق بلدة الزرارية أبو الأسود أدت إلى سقوط شهيد.

جاء ذلك بعد ساعات من استهداف غارات إسرائيلية بلدتي عيتا الشعب ويارين جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيّرة إسرائيلية نفذت فجر اليوم غارة على دفعتين مستهدفة مرآبا في حي المفرق ببلدة عيتا الشعب التابعة لقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب)، ولم تسجل إصابات، حسب المصدر نفسه.

وذكرت الوكالة أن العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم أيضا غرفة جاهزة ومعملا لصناعة حجارة الخرسانات في بلدة يارين الحدودية.

وأول أمس الخميس، شن الجيش الإسرائيلي غارة بمسيّرة استهدفت سيارة على طريق أرنون يحمر في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل شخص، حسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وفي حين أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القتيل هو محمد ماروني (أحد عناصر حزب الله) أكدت وزارة الصحة أن الضحية مدني، دون ذكر اسمه.

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وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية بالجنوب اللبناني رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الحدودية خلال 60 يوما، وهي المهلة التي تم تمديدها لاحقا حتى 18 فبراير/شباط الماضي.