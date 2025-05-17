عمليات نوعية للمقاومة في غزة و63 شهيدا منذ الفجر

كشفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين ارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 63 منذ فجر اليوم.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها اشتبكت بأسلحة رشاشة مع قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل في حي الشجاعية، مما أدى لمقتل وإصابة جنديين قبل 5 أيام.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "سوبر هيرون" الإستراتيجية المذخرة، باستخدام الوسائط النارية المناسبة أثناء تحليقها في سماء مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل قصفها المكثف على القطاع، وذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 63 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقالت المصادر إن 34 من الشهداء بمدينة غزة وشمالي القطاع. كما قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 153 شهيدا و459 مصابا خلال 24 ساعة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال القطاع.

وأفاد المراسل بسقوط مصابين في غارة على منزل وخيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

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كما أفاد المراسل باستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين بينهم أطفال، في قصف على محيط مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. ونقل الشهداء والمصابون إلى "مجمع الشفاء الطبي" في حين وصف أطباء حالة بعضهم بالخطيرة.

واستقبل المجمع جثامين 5 شهداء على الأقل، إثر قصف استهدف فجرا منازل في منطقتي، السلاطين والكرامة.

قصف بمسيّرة

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة على منطقة الكرامة شمالي غربي المدينة. كما أفاد المراسل باستشهاد فلسطيني آخر في قصف من مسيّرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوبي المدينة.

وقال مراسل الجزيرة إن عددا من الجرحى سقطوا كذلك في قصف استهدف منزلا سكنيا في حي الشجاعية بمدينة غزة. وشيع فلسطينيون صباح اليوم جثمان شهيد إثر قصف لعدد من المواطنين في الحي.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بتوغل آليات إسرائيلية في منطقتي أبو العجين والجعفراوي جنوب شرق دير البلح، كما قالت مصادر فلسطينية إن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة غرب بيت لاهيا شمالي القطاع.

غارات على الجنوب

وفي خان يونس، شيّع فلسطينيون جثامين 4 فلسطينيين، استشهدوا في غارات على مناطق عدة في جنوب قطاع غزة. وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال صعدت من قصفها لمناطق متعددة في جنوب القطاع، خصوصا في شرق وغرب المدينة.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس أن معدل غارات الاحتلال على قطاع غزة اليوم بلغ غارة كل 4 دقائق. وأشارت إلى أن وتيرة الغارات أعلى حتى من تلك التي سجلت عشية العملية البرية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية وحرب تجويع في قطاع غزة خلفت نحو 173 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.