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عاجل | ترامب: سأجري اتصالا مع بوتين الاثنين المقبل ثم سأتصل بزيلنسكي وأعضاء في الناتو

17/5/2025-|آخر تحديث: 18:15 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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