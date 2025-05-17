ترامب يعلن مكالمة مرتقبة مع بوتين وزيلينسكي "لوقف حمام الدم"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، إنه سيتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين صباح الاثنين المقبل، ثم سيتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، أن "المكالمة ستكون عن وقف حمام الدم الذي يودي بحياة أكثر من 5 آلاف جندي روسي وأوكراني أسبوعيا في المتوسط، إلى جانب ملفات اقتصادية وتجارية".

من جهته، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو بشأن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن لافروف أثنى على الدور الإيجابي للولايات المتحدة في مساعدة كييف على القبول أخيرا باقتراح بوتين استئناف محادثات إسطنبول، مضيفة أن موسكو مستعدّة لمواصلة العمل مع واشنطن بهذا الشأن.

من جهته، أعرب روبيو عن ترحيبه باتفاق الطرفين على إعداد رؤيتهما عن شروط تبادل أسرى الحرب ووقف إطلاق النار خلال المفاوضات. ولفت إلى أن واشنطن مستعدة لمواصلة تقديم الدعم لإيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية في المستقبل.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، اقترح بوتين استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة بإسطنبول، طالبا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة وهو ما حصل فعلا يوم أمس الجمعة، لكن دون الإعلان عن نتائج واضحة.

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وتتمسك روسيا بمطالب، منها أن تتخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن تتنازل عن 4 من مناطقها التي تسيطر عليها روسيا كليا أو جزئيا (دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون ولوغانسك)، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، وأن تتوقف شحنات الأسلحة الغربية.

وترفض أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون هذه المطالب ويؤكدون أن الجيش الروسي الذي لا يزال يحتل نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، يسعى إلى التوسع في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.