البيان الختامي لقمة بغداد يركز على غزة وسوريا والسودان

حث البيان الختامي للقمة العربية التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف إراقة الدماء في غزة، وأكد الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن البيان شدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعلى أهمية التنسيق المشترك نحو فتح جميع المعابر وتمكين الوكالات الأممية من القيام بدورها.

وأدان البيان "الاعتداءات الصهيونية على سوريا"، وطالب "بإيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان".

وعقدت القمة تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، وسط أجواء سياسية مشحونة وتحديات إقليمية متصاعدة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحول في سوريا، وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، واستمرار الحرب في السودان.

وأعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أمله أن تنعكس مخرجات قمة بغداد في تعزيز التضامن العربي، وقال عبر حسابه بمنصة إكس "اجتمعنا اليوم في بغداد في القمة العربية الـ34، والتي انعقدت في ظروف إقليمية ودولية تستوجب تعاونا عربيا ودوليا لحل أزماتها".

وأضاف "نأمل أن تنعكس مخرجات وقرارات القمة في تعزيز تضامننا العربي وترسيخ التكامل بين بلداننا في كافة مجالات التعاون القائم".

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وفي الجلسة الافتتاحية للقمة، أشار عدد من القادة المشاركين إلى التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية، وضرورة العمل المشترك لتجاوزها.

ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى عمل عربي جاد لإنقاذ غزة، مؤكدا أن الإبادة الجماعية في القطاع بلغت مرحلة بشعة لم يشهدها التاريخ.

وأكد السوداني -الذي تسلمت بلاده رئاسة القمة العربية- مواقف بلاده الداعمة لوحدة سوريا والرافضة للاعتداء على أراضيها، مبديا ترحيبه بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، كما شدد السوداني على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وحقن دماء شعبه.

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم ممنهجة تهدف إلى إنهاء وجوده في غزة، وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الضغط لوقف إطلاق النار، قائلا إن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي لإعمار القطاع فور توقف العدوان.

ودعا السيسي إلى استثمار رفع العقوبات الأميركية لتحقيق مصالح الشعب السوري، كما دعا إلى وقف إطلاق النار في السودان، وإلى مسار حل في ليبيا يفضي لانتخابات حرة.

وفي كلمته بافتتاح القمة قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن عمليات القتل والتهجير الإسرائيلية جزء من مشروع لتقويض حل الدولتين، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل وتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

ودعا عباس إلى تخلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سيطرتها على غزة وتسليمها وجميع الفصائل السلاح إلى السلطة الفلسطينية.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا تعود اليوم إلى حضنها العربي، وأشاد بالخطوات العربية لرفع العقوبات عن بلاده وكسر عزلتها، مؤكدا أن سوريا الجديدة لجميع أبنائها ولا مكان فيها للعزل والتمييز، كما أنها لا تعادي أحدا بل تفتح أياديها للجميع.

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واتهم الشيباني أطرافا خارجية، لم يسمّها، بدعم تشكيلات انفصالية ومشاريع طائفية تسعى لتقويض مؤسسات الدولة.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تعمل على تنفيذ القرار الدولي 1701 تنفيذا كاملا، ودعا إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، منددا بسياستها القائمة على القتل والتهجير، خاصة في غزة.

وفي الملف السوداني، قال عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر إن وقف إطلاق النار في السودان يجب أن يكون مصحوبا بانسحاب قوات الدعم السريع من كل المناطق، ودعا لحوار سوداني سوداني يؤسس للوصول إلى الانتخابات.

وعقب اختتام جلسة القمة العربية العادية، انطلقت جلسة رئيسية ثانية للقمة العربية التنموية الخامسة.