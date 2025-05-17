الاحتلال يقتل مسلحا يشتبه بتنفيذه عملية سلفيت

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال قتلت مسلحا فلسطينيا شمالي الضفة الغربية المحتلة، يشتبه بتنفيذه عملية إطلاق نار قرب سلفيت قبل أيام.

وقالت الإذاعة، إن الجيش قتل المشتبه به في بلدة بروقين غرب سلفيت شمالي الضفة، ويجري التحقيق في ما إذا كان هو منفذ عملية إطلاق النار قرب سلفيت قبل أيام والتي قتلت فيها مستوطنة وأصيب آخرون.

وأضافت الإذاعة، أنه خلال محاولة الاعتقال، هتف المشتبه به "الله أكبر"، فأطلقت القوة النار عليه وأردوه قتيلا.

#عاجل | مصادر عبرية: الاحتلال يزعم أن الشاب الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة بروقين غرب سلفيت، صرخ "الله أكبر" عند اقتراب الجنود منه، فأطلقوا الرصاص تجاهه، ما أدى لاستشهاده على الفور pic.twitter.com/OvCHywC0K1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 17, 2025

والأربعاء الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إطلاق نار استهدف سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بروخين (المحاذية لبلدة بروقين)، ما أدى إلى مقتل المستوطنة تسئلا غاز وإصابة آخرين.

وبارك أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "عملية إطلاق النار "البطولية" التي وقعت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها من وصفهم "بأشاوس شعبنا في الضفة الغربية".