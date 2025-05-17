زعيم كوريا الشمالية يدعو جيشه لتكثيف الاستعداد للحرب

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على تدريبات للقوات الجوية، وشدد على ضرورة تكثيف الاستعدادات للحرب.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم -الذي تفقّد أول أمس الخميس تدريبات على الضربات الجوية والدفاع الجوي للفرقة الجوية الأولى في كوريا الشمالية- دعا "جميع وحدات الجيش بأكملها" إلى تحقيق "طفرة في الاستعداد للحرب".

وأوضح الخبير في شؤون كوريا الشمالية بمعهد كوريا للتوحيد الوطني هونغ مين أن لقطات التدريبات التي بثها التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية أظهرت طائرة من طراز "ميغ-29" تطلق صاروخا بدا أنه نسخة كورية شمالية من صاروخ جو جو متوسط إلى بعيد المدى الذي طورته روسيا.

وأشرف كيم خلال مايو/أيار الجاري على تجربة صاروخية، وتفقّد مصانع للدبابات والذخائر، وقام بزيارة نادرة إلى السفارة الروسية في بيونغ يانغ، مؤكدا من جديد تحالف بلاده مع روسيا، كما أشرف على تدريبات إطلاق الدبابات النار وتدريبات وحدات العمليات الخاصة.

انتقاد الولايات المتحدة

من جهة أخرى، انتقدت كوريا الشمالية أيضا وزارة الخارجية الأميركية لإدراجها ضمن قائمة الدول التي لا تتعاون بشكل كامل مع جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، والتي تُدرج فيها سنويا منذ عام 1997.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "كلما كثفت الولايات المتحدة استفزازاتها لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأفعال خبيثة غير ضرورية وغير مجدية ازداد تصاعد العداء المستعصي على الحل بين البلدين"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية أن بلاده ستتخذ "إجراءات فعالة ومناسبة لمواجهة الاستفزازات العدائية الأميركية في جميع المجالات".