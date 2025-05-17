حماس تدعو القمة العربية للعمل على وقف الإبادة بغزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت القمة العربية والعالم الحر إلى "وقف الإبادة في غزة وفرض عقوبات عاجلة على الاحتلال الفاشي".

وقالت الحركة في بيان "إنه وبينما تنعقد القمة العربية الـ34 اليوم في بغداد، يتعرض قطاع غزة لإحدى أبشع الهجمات الدموية، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين، مستهدفا الأحياء السكنية ومراكز الإيواء، مما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، وسط حصار خانق وانقطاع كامل للمساعدات".

وذكّرت بما يشهده شمال القطاع تحديدا من "حملة إبادة ممنهجة، مع تصعيد القصف الجوي والمدفعي، مما أجبر مئات العائلات على النزوح القسري من أماكن سكناها هربًا من الموت والقذائف".

واعتبرت الحركة أن ما يجري "هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم الذي يقف عاجزا بينما يُذبح أكثر من مليونين ونصف المليون إنسان في القطاع المحاصر".

مسؤولية تاريخية

ودعت حماس "القمة العربية لتحمل مسؤولياتها التاريخية، واتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان ورفع الحصار، وتنفيذ قرارات قمة الرياض القاضية بكسر الحصار وضمان إدخال المساعدات"، مطالبة بفرض عقوبات عربية ودولية عاجلة على الاحتلال الفاشي ومحاسبة قادته كمجرمي حرب.

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كما دعت شعوب العالم وقواه الحرة إلى تصعيد حملة تضامن عالمية عاجلة لكشف جرائم الاحتلال وفضح سياسة الإبادة والتجويع.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34 التي انطلقت اليوم السبت في بغداد دعوات لوقف الحرب على قطاع غزة ودعم الاستقرار في سوريا.

ويشارك في الاجتماعات عدد من القادة العرب، بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورؤساء منظمات إقليمية ودولية بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.