نتنياهو يتراجع عن حضور مراسم تنصيب البابا خشية الاعتقال

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حضور مراسم تنصيب البابا الجديد بسبب مخاوف من تنفيذ مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه.

وقد أجرى مكتب نتنياهو اتصالات مع إيطاليا والفاتيكان للتأكد من عدم تنفيذ أمر التوقيف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، لكن الردود التي وردت لم تمنح ضمانات واضحة بشأن تجاهل أو تنفيذ مذكرة الاعتقال.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن مكتب نتنياهو قرر التراجع عن الزيارة وعدم المجازفة بعد تلقيه ردودا وُصفت بأنها غير مطمئنة.

وأعلن الفاتيكان أنه سيتم تنصيب البابا ليو الـ14 رسميا خلال قداس غدا الأحد، وسيلقي أول خطبة عامة في الـ21 من الشهر نفسه.

ويواجه البابا الجديد الكثير من التحديات، من تراجع شعبية الكنيسة في أوروبا إلى مالية الفاتيكان، مرورا بالتصدي لظاهرة التحرش بالأطفال في الكنيسة وتراجع الدعوات الكنسية.

مذكرة اعتقال

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة.

يشار إلى أن إسرائيل ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، في حين تتمتع دولة فلسطين بعضوية كاملة فيها.

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وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة ممنهجة ضد سكان قطاع غزة تشمل القتل العشوائي والتجويع والتدمير الواسع والتهجير القسري، في تجاهل تام للدعوات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف الحرب.

وأسفرت هذه الحرب المدعومة من الولايات المتحدة عن سقوط نحو 173 ألف شهيد وجريح -أغلبيتهم من النساء والأطفال- بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.