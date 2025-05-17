تركيا تجلي 82 من رعاياها من طرابلس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الجمعة، إجلاء 82 من مواطنيها المقيمين في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين مجموعات مسلحة متناحرة.

وأوضحت السفارة التركية في طرابلس -عبر صفحتها على فيسبوك يوم الخميس- أنها نظمت عملية الإجلاء عبر نقل المواطنين بالحافلات من طرابلس إلى مدينة مصراتة، الواقعة على بُعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة، حيث تم تسيير رحلات للخطوط الجوية التركية من هناك إلى إسطنبول.

ولم توضح وزارة الخارجية إذا ما كانت تخطط لتنظيم رحلات إجلاء إضافية خلال الأيام المقبلة، كما لم تكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالعائدين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اشتباكات مسلحة اندلعت في طرابلس منذ مساء الاثنين الماضي بين قوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجموعات مسلحة نافذة.

وحسب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين. كما تسببت المواجهات في تعطيل شبه كامل لحركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي.

ورغم أن طرابلس شهدت عودة نسبية للهدوء يوم الجمعة، فإن الأوضاع الأمنية لا تزال توصف بالـ"هشة"، وسط مخاوف من تجدّد المواجهات في أي لحظة.

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وفي هذا السياق، دعت تركيا -الأربعاء الماضي- إلى هدنة فورية في طرابلس، وأكدت أنها "تتابع الوضع عن كثب"، في ظل دعمها المستمر لحكومة الدبيبة.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا حالة من الفوضى والانقسامات السياسية، حيث تتنافس حكومتان على السلطة، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر.