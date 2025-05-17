ترامب: غزة يجب أن تصبح منطقة حرية ونتنياهو في موقف صعب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن قطاع غزة ينبغي أن يصبح "منطقة حرية"، وأن الوضع فيه كان سيئا لسنوات.

وأضاف، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "غزة مكان سيئ، وقد كانت كذلك لسنوات. أعتقد أنها يجب أن تصبح منطقة حرية كما أسميها. الأمر لا يعمل.. فكل عشر سنوات تعود إلى الوراء وهناك حماس ويتعرض الجميع للقتل في كل مكان".

وشدد ترامب على أن الناس في غزة يريدون البقاء في الشرق الأوسط ويحبون العيش هناك.

وأضاف "لم يكن على سكان غزة الذهاب إلى السويد أو ألمانيا فقد كان من الممكن أن يكون لهم وطن بالشرق الأوسط".

وأردف قائلا "تحدثت مع قادة الدول الثلاث التي زرتها (خلال الجولة الخليجية الأخيرة)، وقالوا إنهم سيكونون جزءا من الحل بشأن غزة، وإنهم سيساعدون".

وقال إن "أحد القادة الثلاثة العظماء قال لي أرجوك ساعد الشعب الفلسطيني لأنهم يتضورون جوعا.. فقلت له إننا بدأنا في العمل على مساعدة الناس في غزة".

ضجر من نتنياهو

وردا على سؤال بشأن ضجره من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب إن "لديه موقفا صعبا، وإنه يجب تذكّر أنه كان هناك السابع من أكتوبر الذي لن ينساه الجميع".

وأضاف أنه لو كان رئيسا لما حصل السابع من أكتوبر، ولما استطاعت إيران مد حماس بالأموال والسلاح، وفق تعبيره.

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وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه لا يعرف إن كان نتنياهو قادرا على التوقيع على صفقة تبادل وإخراج الرهائن، وإنه سيكتشف ذلك قريبا جدا.

وأضاف أن الأسرى الإسرائيليين في غزة ليسوا في وضع جيد، وبعضهم في وضع أفضل من غيرهم.

كما أكد أنه يعمل مع الإسرائيليين من أجل الإفراج عنهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تساعد الولايات المتحدة سكان غزة في ظل حالة الجوع التي يعانيها القطاع.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل حرب إبادة جماعية واسعة ضد سكان قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وفي حين التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق الإعلام الإسرائيلي.