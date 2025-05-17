بوتين يستضيف أول قمة روسية عربية في أكتوبر المقبل

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن بيان صادر عن الكرملين اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا جميع قادة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أول قمة روسية عربية في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوتين قوله في البيان "أنا واثق بأن أن هذا الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون متعدد الأوجه والمتنوع بين بلداننا، وسيساعد في إيجاد سبل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

يأتي ذلك بعد جولة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منطقة الخليج الأسبوع الماضي واستغرقت 4 أيام.

وقالت واشنطن إنها أبرمت خلالها صفقات عدة، منها التزام السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة ومبيعات أسلحة بقيمة 142 مليار دولار للمملكة وشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الإمارات.