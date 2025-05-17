انعقاد القمة العربية في بغداد اليوم

تعقد في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت القمة العربية في دورتها الـ34 في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء.

وقد وصل إلى بغداد عدد من القادة العرب بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتعقد القمة تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط أجواء سياسية مشحونة وتحديات إقليمية متصاعدة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحوّل في سوريا، وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، واستمرار الحرب في السودان.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أقروا بنود جدول أعمال القمة وإعلان بغداد قبل رفعه للقادة.

كما صدق الوزراء على 5 مبادرات تقدم بها العراق.

وتعد هذه القمة الرابعة التي تستضيفها بغداد، وقد أتمت السلطات في البلاد استعداداتها اللوجستية والأمنية والإعلامية لهذه القمة.