الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة قادمة من الشرق

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه اعترض طائرة مسيرة قادمة من جهة الشرق، من دون تحديد من أين انطلقت، وتم تفعيل الإنذارات حسب السياسة المتبعة في هذا الشأن.

ويأتي ذلك عقب إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) مساء الجمعة تعرض ميناءي الحديدة والصليف غربي اليمن لغارات جوية إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما بأكثر من 10 مقاتلات وعشرات الذخائر على 3 موانئ بحرية غربي اليمن، هي الحديدة، ورأس عيسى، والصليف.

وقال الجيش إنه نفذ الهجوم بواسطة طائرات مقاتلة، استهدفت ودمرت بنى تحتية تابعة لنظام الحوثيين في ميناءي الحديدة والصليف في اليمن.

صواريخ وأهداف

وأضاف أن هذه الموانئ تستخدم لنقل وسائل قتالية، و"هي مثال إضافي على استغلال نظام الحوثي للبنى التحتية المدنية خدمةً لأهدافه".

في الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا، مشيرا إلى أن "هذه البداية والقادم أعظم".

وكان نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين قال في مقابلة مع الجزيرة نت إن الصواريخ التي تطلقها الجماعة تهدف إلى إغلاق مطار بن غوريون وحظر الملاحة فيه حتى يُرفع الحصار ويتوقف العدوان على قطاع غزة.

ويستهدف الحوثيون إسرائيل بالصواريخ نصرة للفلسطينيين في غزة، ويقولون إنهم مستمرون في ذلك ما واصلت تل أبيب حرب الإبادة في القطاع.