استطلاع: المعارضة الإسرائيلية تتقدم على معسكر نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي العام أن المعارضة الإسرائيلية تواصل للأسبوع الثاني تقدمها على الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، لتزداد فرصها بتشكيل الحكومة إذا أجريت انتخابات اليوم.

ووفق الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف أمس الجمعة، فإنه إذا أجريت انتخابات اليوم فسيحصل المعسكر المناهض لحكومة نتنياهو على 62 مقعدا في الكنيست مقابل 48 لأحزاب الحكومة و10 للنواب العرب، مما يمكنه من تشكيل حكومة.

وبحسب الاستطلاع، يتصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو القائمة بـ23 مقعدا، يليه حزب إسرائيل بيتنا اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان 18 مقعدا، ثم معسكر الدولة المعارض بقيادة بيني غانتس 16، فالديمقراطيون المعارض بقيادة يائير غولان 16، في حين يحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد على 12 مقعدا.

وفي معسكر الحكومة يحصل حزب القوة اليهودية برئاسة إيتمار بن غفير على 9 مقاعد، يليه شاس 9، ويهدوت هتوراة 7، ثم تحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة 5 مثلها، في حين لم يتمكن حزب الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من اجتياز نسبة الحسم.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من نواب الكنيست الـ120 من أجل تشكيل حكومة، ولكن لا تلوح بالأفق انتخابات عامة قريبة إثر رفض نتنياهو إجراءها في ظل الحرب.

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من جهة أخرى، وردا على سؤال عن الزعيم الأكثر التزاما بإعادة الأسرى، قال 48% من المستطلعين إنه نتنياهو، و41% إنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين قال 12% إنهم لا يملكون إجابة محددة.

انخفاض شعبية

والأسبوع الماضي، أظهر استطلاع للرأي نشرته "معاريف" انخفاض شعبية حكومة نتنياهو إلى أدنى مستوياتها منذ بداية 2025 بعد هجوم جماعة أنصار الله على مطار بن غوريون في تل أبيب.

وجاء في الاستطلاع حينها أن التحالف الحكومي سيحصل على 48 مقعدا في الكنيست مقارنة بـ62 لكتلة المعارضة في حال أجريت انتخابات اليوم.

ويأتي الاستطلاع في وقت يصعّد فيه جيش الاحتلال منذ أيام هجماته ضد أهداف مدنية في قطاع غزة رغم تحذيرات ومخاوف أهالي الأسرى بغزة بشأن خطر ذلك على حياة ذويهم وتنديدات غربية متزايدة بجرائم إسرائيل في القطاع الذي يواجه المجاعة.