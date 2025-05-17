إيطاليا لإسرائيل: كفاكم قصفا على غزة لم نعد نحتمل

طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت بوقف العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، قائلا "لم نعد نحتمل رؤية معاناة الشعب الفلسطيني، كفى هجمات على غزة".

وفي تصريحات -نقلها عنه المتحدث باسمه خلال زيارة إلى صقلية جنوبي البلاد- قال تاياني مخاطبا إسرائيل: "دعونا نتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لقد قمتم بالرد، اضمنوا استقلالكم وأمنكم، لنطلق سراح المحتجزين، ولكن لنحقق السلام".

ورغم التنديد الدولي المتزايد بالطريقة الدموية التي يدير بها الحرب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيش الاحتلال سيدخل قطاع غزة "بكل قوته" الأيام المقبلة "لإكمال هزيمة" حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وواصل جيش الاحتلال اليوم قصفه المكثف على القطاع، وذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 66 فلسطينيا استشهدوا في غارات منذ فجر اليوم السبت، 34 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.