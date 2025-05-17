مصافحة غير اعتيادية بين أردوغان وماكرون تشعل جدلا واسعا

أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، يظهر لحظة مصافحة غير اعتيادية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مشاركتهما في القمة السادسة للمجموعة السياسية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة الألبانية تيرانا.

وأظهر الفيديو ماكرون وهو يلقي التحية ويربت على يد أردوغان الذي كان جالسا، بيد أن الرئيس التركي أمسك بقوة بأصبع نظيره الفرنسي ومنعه من سحبها لبضع ثوان قبل أن يفلتها، مما أثار تساؤلات وتفسيرات متباينة بين النشطاء حول دلالة هذا التصرف.

وخلال هذا المشهد، كان مترجمان يرافقان الرئيسين لترجمة حديثهما، في الوقت الذي بدا فيه أردوغان مصرا على الإمساك بإصبع ماكرون بإحكام، قبل أن يتركه أخيرا، في لقطة أثارت الانتباه وأطلقت سيلا من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

أردوغان يتمسّك بالإصبع الأوسط ليد ماكرون اليُسرى وبقي هكذا لمدة 13 ثانية حاول خلالها الرئيس الفرنسي الإفلات حتى تركه في النهاية. الحادثة كانت خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا وقال بعض الأتراك إن هذا دليل هيمنة أردوغان على ماكرون. pic.twitter.com/mCthwfbvsT — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 17, 2025

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وفي تعليقات متباينة، اعتبر بعض المغردين أن ما حدث قد يحمل إشارات دبلوماسية ورسائل ضمنية، في حين رأى آخرون أنها مجرد لحظة غريبة التقطتها الكاميرات في توقيت حساس.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يمسك بأصابع الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون لأكثر من 13 ثانية، ردا على محاولة الأخير وضع يده فوق يد أردوغان في إحدى حيل التفوق النفسي. pic.twitter.com/DuFURoitK4 — le prince cherchali tipazi (@Prince4295) May 17, 2025

وأشار عدد من المغردين إلى أن هذه الحركة قد تعكس هيمنة أردوغان على ماكرون، وردا على ذلك وضع ماكرون يده فوق يد أردوغان، في إحدى حيل التفوق النفسي المعروفة في لغة الجسد.

الرئيس الفرنسي ماكرون حاول إظهار تفوقه على الرئيس أردوغان من خلال وضع يده فوق يده أثناء المصافحة. لكن الرئيس أردوغان ردّ بإيماءة ذكية وغير متوقعة، حيث أمسك بأصبع ماكرون ليُشير بلغة الجسد إلى أن المبادرة والتفوق له. pic.twitter.com/FrbNhn6NBs — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) May 17, 2025

في حين رأى آخرون أن أردوغان ردّ بإيماءة ذكية وغير متوقعة، إذ أمسك بإصبع ماكرون ليرسل رسالة واضحة بأن المبادرة والتفوق بيده هو.

Macron tried to assert psychological dominance by placing his hand over Erdoğan’s.🇹🇷🇫🇷👀 Erdogan grabbed his finger and didn’t let go. Now everyone’s making fun of Macron. pic.twitter.com/oQ6cj5z8YT — Global Dissident (@GlobalDiss) May 17, 2025

وكتب أحد النشطاء قائلا: "أردوغان يمسك بإصبع ماكرون في خطوة جريئة لإظهار القوة. ورغم بساطة الإشارة، فإنها تُرسل رسالة قوية".

وفي السياق ذاته، رأى نشطاء آخرون أن هذا التصرف غير معتاد في البروتوكول الدبلوماسي، وطرح البعض تساؤلات: "هل كانت حركة أردوغان مجرد مصافحة؟ أم أنها كانت رسالة دبلوماسية مشحونة؟".

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وأوضح مدونون أن ماكرون حاول ترسيخ التفوق بوضع يده فوق يد أردوغان، فجاء الرد العملي من أردوغان بإمساكه بإصبع ماكرون بقوة، في إشارة تعكس السيطرة والرد الذكي بلغة الجسد، وفق تعبيرهم.