مصافحة غير اعتيادية بين أردوغان وماكرون تشعل جدلا واسعا

أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، يظهر لحظة مصافحة غير اعتيادية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مشاركتهما في القمة السادسة للمجموعة السياسية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة الألبانية تيرانا.

وأظهر الفيديو ماكرون وهو يلقي التحية ويربت على يد أردوغان الذي كان جالسا، بيد أن الرئيس التركي أمسك بقوة بأصبع نظيره الفرنسي ومنعه من سحبها لبضع ثوان قبل أن يفلتها، مما أثار تساؤلات وتفسيرات متباينة بين النشطاء حول دلالة هذا التصرف.

وخلال هذا المشهد، كان مترجمان يرافقان الرئيسين لترجمة حديثهما، في الوقت الذي بدا فيه أردوغان مصرا على الإمساك بإصبع ماكرون بإحكام، قبل أن يتركه أخيرا، في لقطة أثارت الانتباه وأطلقت سيلا من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تعليقات متباينة، اعتبر بعض المغردين أن ما حدث قد يحمل إشارات دبلوماسية ورسائل ضمنية، في حين رأى آخرون أنها مجرد لحظة غريبة التقطتها الكاميرات في توقيت حساس.

وأشار عدد من المغردين إلى أن هذه الحركة قد تعكس هيمنة أردوغان على ماكرون، وردا على ذلك وضع ماكرون يده فوق يد أردوغان، في إحدى حيل التفوق النفسي المعروفة في لغة الجسد.

في حين رأى آخرون أن أردوغان ردّ بإيماءة ذكية وغير متوقعة، إذ أمسك بإصبع ماكرون ليرسل رسالة واضحة بأن المبادرة والتفوق بيده هو.

Macron tried to assert psychological dominance by placing his hand over Erdoğan’s.🇹🇷🇫🇷👀

Erdogan grabbed his finger and didn’t let go.

Now everyone’s making fun of Macron. pic.twitter.com/oQ6cj5z8YT

— Global Dissident (@GlobalDiss) May 17, 2025