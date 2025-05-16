29 عضوا بالكونغرس يطالبون إدارة ترامب بوقف فوري لحصار غزة

تقدم 29 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس بمشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة فورا.

ودعا المشرعون الإدارة الأميركية إلى "استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية" لإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

كما وصفوا المجاعة في غزة بأنها كارثة إنسانية، معبرين عن "قلقهم البالغ" إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة هناك.

وقال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش إن نصف مليون فلسطيني في غزة يواجهون المجاعة، وإن الأطفال والرضع يموتون جوعا في القطاع.

وأضاف "المجاعة في غزة.. مأساة كانت متوقعة وكان يمكن تفاديها بالكامل".

وأردف "منذ أكثر من شهرين القوات الإسرائيلية منعت دخول آلاف الأطنان من المواد الغذائية وأجهزة غسيل الكلى وحليب الأطفال والمأوى وغيرها من دخول غزة، ونتيجة هذا الحصار كانت فوق طاقة تحمل العائلات هناك".

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد سكان قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

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وفي حين التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق الإعلام الإسرائيلي.