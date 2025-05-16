نجوم هوليوديون يدينون صمت العالم إزاء الإبادة الجماعية في غزة

وقّع عدد من أبرز نجوم السينما العالمية والمخرجين على رسالة مفتوحة تدين ما وصفوه بـ"الصمت" الدولي حيال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وفق ما أعلن المنظمون يوم الجمعة.

وجاءت الرسالة، التي حظيت بتوقيع أكثر من 370 فنانا ومخرجا، إدانة صريحة للعنف المتصاعد في القطاع، مع تركيز خاص على حادثة مقتل المصورة الصحفية الشابة فاطمة حسونة، البطلة الرئيسية في فيلم "ضع روحك على كفّك وامشِ"، الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي أمس الخميس.

واستشهدت حسونة مع 10 من أفراد عائلتها في غزة، بعد يوم من إبلاغها بعرض الفيلم في المهرجان.

وكان من بين أبرز الموقعين على الرسالة:

الممثل الأميركي يواكين فينيكس.

الممثل الأميركي بيدرو باسكال.

الممثل البريطاني ريز أحمد.

المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو.

الممثلة الفرنسية جولييت بينوش.

الممثلة الأميركية روني مارا.

المخرج الأميركي جيم جارموش.

الممثل الفرنسي عمر سي.

وبدا في البداية أن بينوش قد تراجعت عن دعمها للرسالة خلال حفل افتتاح المهرجان يوم الثلاثاء، حيث فضّلت بدلا من ذلك تكريم فاطمة حسونة، قائلة بتأثر: "كان ينبغي أن تكون فاطمة معنا الليلة".

وجاءت الرسالة في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة، حيث أفادت التقارير باستشهاد 120 فلسطينيا يوم الخميس وحده، في حين قُتل 50 آخرون منذ منتصف الليل في غارات عنيفة.

إعلان

وأعربت الرسالة عن "الخجل" من تقاعس قطاع السينما والفن عن اتخاذ موقف أخلاقي واضح من الحصار المفروض على غزة. وشارك في هذا الموقف شخصيات سينمائية بارزة منها: رالف فاينز وريتشارد غير ومارك رافالو وسوزان ساراندون وخافيير بارديم وغي بيرس والمخرجون ديفيد كروننبرغ وبيدرو ألمودوفار وألفونسو كوارون ومايك لي، إضافة إلى مايكل مور وكاميّ كوتان.