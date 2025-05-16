مفاوضات روسية أوكرانية مرتقبة بإسطنبول دون رئيسي الدولتين

يجري الوفدان الأوكراني والروسي مفاوضات لوقف إطلاق النار في إسطنبول اليوم الجمعة، عقب اجتماع بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء أمس الخميس مع الوفد الروسي، في ظل استياء كييف من "عدم أخذ موسكو المفاوضات على محمل الجد" نتيجة غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان يتوقع حضوره.

وكانت مصادر بوزارة الخارجية التركية أكدت تأجيل المفاوضات -التي كانت مرتقبة الخميس- بين المبعوثين الأوكرانيين والروس في إسطنبول لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حتى الجمعة.

وكان مصدر بوزارة الخارجية التركية قال إن يوم الجمعة سيشهد مزيدا من المحادثات وبصيغ مختلفة، مشيرا إلى أن "محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا مدرجة في جدول الأعمال".

وأشار المصدر إلى أن جدول الأعمال يتضمن "مفاوضات ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتركيا" من جهة، وبين "روسيا وأوكرانيا وتركيا" من جهة أخرى.

وأضاف "ليس من المؤكد عقد اجتماع بصيغة رباعية" أي بين الولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، وتركيا.

لا توقعات كبيرة

وعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعا مطولا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في وقت سابق الخميس.

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من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه سيلتقي في إسطنبول نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا، على أن يلتقي مسؤول أميركي أدنى رتبة منه، الوفد الروسي.

ولكنه قال للصحفيين بعد محادثات لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في مدينة أنطاليا التركية: "أريد أن أكون صريحا. لا أعتقد أن لدينا توقعات كبيرة حيال ما سيحدث".

كذلك أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن لقاء جمع الوزير سيبيغا مع نظيره الأميركي والسيناتور ليندسي غراهام في أنطاليا.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء مناقشة النهج المقترح للخطوات القادمة من الجانب الأوكراني، خلال المفاوضات مع الجانب الروسي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إنه من المهم للغاية أن ترد روسيا بالمثل على خطوات أوكرانيا البناءة، مضيفا أن على روسيا أن تدرك أن رفض السلام له ثمنه.

"وفد صوري"

كذلك اعتبرت كييف الوفد الروسي "صوريا" لعدم مشاركة الرئيس بوتين، في حين كان من المخطط أن يشارك الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي زار تركيا بغرض المشاركة في المفاوضات.

ويقود الوفد الروسي المستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، ومعه نائب وزير الخارجية ونائب وزير الدفاع.

وميدينسكي المولود في أوكرانيا في عهد الاتحاد السوفياتي ووزير الثقافة سابقا، معروف بنزعته القومية المتشددة.

وسبق له أن شارك في أول جولة مفاوضات مباشرة بين الطرفين في ربيع 2022 التي لم تفض إلى نتيجة، وذلك بعيد اندلاع الحرب في فبراير/شباط من العام ذاته. وفي 2023، أعلن ميدينسكي أن أوكرانيا "جزء من الأرض الروسية".

أما الوفد الأوكراني، فيرأسه وزير الدفاع رستم عمروف الذي منحه زيلينسكي تفويضا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، اقترح الرئيس الروسي استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة يوم 15 من الشهر ذاته بإسطنبول، طالبا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.

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يشار إلى أنه في مارس/آذار 2022، استضافت إسطنبول عدة جولات من المباحثات بين وفود روسية وأوكرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.

ووقع البلدان اتفاقية بإسطنبول في يوليو/تموز 2022، بوساطة تركيا والأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وللمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ومددت الاتفاقية 3 مرات قبل أن تعلق موسكو العمل بها في 17 يوليو/تموز 2023.