فيديو يوثق إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة على فلسطيني أعزل وقتله

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الجمعة مشاهد من سيطرة مقاتليها على مسيّرة إسرائيلية، قالت إنها حاملة قنابل ومتعددة المهام جنوبي قطاع غزة، كما نشرت فيديو يوثق إسقاط قنبلة إسرائيلية على شاب فلسطيني أعزل.

وأوضحت السرايا في -مقطع الفيديو- أن المسيّرة من طراز "إيفو ماكس" كانت مزدوة بقنبلة، وذلك قبل تنفيذها مهمة هجومية في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل بإسقاط القنابل عليهم من الطائرات المسيّرة.

وفي هذا الإطار، نشرت سرايا القدس مشهدا أيضا يوثّق جريمة إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة على مواطن فلسطيني أعزل وقتله في قطاع غزة، كاشفة أنها حصلت على اللقطات من كاميرا المسيرة بعد الاستيلاء عليها في وقت سابق واستخراج عدة مقاطع مسجلة.

وتأتي عملية الاستيلاء على المسيّرة ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة، إذ بثت سرايا القدس، في الثاني من الشهر الجاري، مشاهد من السيطرة على مسيّرة إسرائيلية من نوع "ماتريس 350 آر تي كيه"، خلال تنفيذها مهاما استخباراتية بخان يونس.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من إسقاط والاستيلاء على 173 طائرة مسيّرة إسرائيلية، خلال الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، مما كشف عن نقاط ضعف في التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.

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واستولى مقاتلو المقاومة على 75 طائرة مسيّرة سليمة، وأسقطوا 37، كما استهدفوا دون إسقاط 61 طائرة أخرى، وفقا للتقارير الميدانية والأدلة المصورة التي حللتها وكالة سند للتحقق الإخباري التابعة لشبكة الجزيرة.